В Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра финансов

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов.

Соответствующий документ подан под № 5449.

Среди авторов есть исключенные из «Слуги народа» нардепы Александр Юрченко и Антон Поляков. Также есть и представители самой президентской фракции, в частности Сергей Бунин, Маргарита Шол, Богдан Торохтий, Олег Марусяк и другие.

Также среди авторов указан нардеп Максим Павлюк — племянник бизнесмена Ильи Павлюка. Его называют неформальным куратором одной из групп во фракции «Слуга народа».

Текст постановления пока отсутствует.