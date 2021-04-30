В Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра финансов

В Верховной Раде зарегистрировали постановление об увольнении Сергея Марченко с должности министра финансов.
Соответствующий документ подан под № 5449.
Среди авторов есть исключенные из «Слуги народа» нардепы Александр Юрченко и Антон Поляков. Также есть и представители самой президентской фракции, в частности Сергей Бунин, Маргарита Шол, Богдан Торохтий, Олег Марусяк и другие.
Также среди авторов указан нардеп Максим Павлюк — племянник бизнесмена Ильи Павлюка. Его называют неформальным куратором одной из групп во фракции «Слуга народа».
Текст постановления пока отсутствует.
- Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что там в ближайшее время будут обсуждать кадровые изменения в Кабинете министров. Он также подтвердил, что нардепы обсудят вопрос увольнения министра здравоохранения Максима Степанова.