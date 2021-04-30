У Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра фінансів

У Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення Сергія Марченка з посади міністра фінансів.

Відповідний документ поданий під № 5449.

Серед авторів є виключені зі «Слуги народу» нардепи Олександр Юрченко та Антон Поляков. Також є і представники самої президентської фракції, зокрема Сергій Бунін, Маргарита Шол, Богдан Торохтій, Олег Марусяк та інші.

Також серед авторів вказаний нардеп Максим Павлюк — племінник бізнесмена Іллі Павлюка. Його називають неформальним куратором однієї з груп у фракції «Слуга народу».

Текст постанови наразі відсутній.