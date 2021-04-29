США почали виводити війська з Афганістану

Американське військове командування приступило до виведення військ США з Афганістану.

Про це повідомляє телеканал CNN.

«Менш ніж 100 військових залишили Афганістан, переважно літаками», — зазначає CNN. Пізніше факт початку виведення контингенту підтвердили в адміністрації США. «Зараз проводиться виведення військ», — сказала американським журналістам представниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр.

Загалом на афганській території зараз залишаються близько 2,5 тисячі американських солдатів і кілька сотень військових, які виконують спецоперації. Усі вони за указом президента залишать країну.

Раніше повідомлялося, що Адміністрація президента Джо Байдена збирається почати виведення військових з Афганістану до 1 травня і закінчити до 11 вересня.