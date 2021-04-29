США начали выводить войска из Афганистана

Американское военное командование приступило к выводу войск США из Афганистана.

Об этом сообщает телеканал CNN.

«Менее 100 военных покинули Афганистан, в основном, по воздуху», — отмечает CNN. Позже факт начала вывода сил подтвердили в администрации США. «Сейчас проводится вывод войск», — сказала американским журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Всего на афганской территории сейчас остается около 2,5 тыс. американских солдат, а также еще несколько сотен военных, выполняющих спецоперации. Все они по указу президента покинут страну.

Ранее сообщалось, что администрация президента Джо Байдена собирается начать выводить военных из Афганистана до 1 мая и закончить к 11 сентября.