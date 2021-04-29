США начали выводить войска из Афганистана

Американское военное командование приступило к выводу войск США из Афганистана.
Об этом сообщает телеканал CNN.
«Менее 100 военных покинули Афганистан, в основном, по воздуху», — отмечает CNN. Позже факт начала вывода сил подтвердили в администрации США. «Сейчас проводится вывод войск», — сказала американским журналистам представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.
Всего на афганской территории сейчас остается около 2,5 тыс. американских солдат, а также еще несколько сотен военных, выполняющих спецоперации. Все они по указу президента покинут страну.
Ранее сообщалось, что администрация президента Джо Байдена собирается начать выводить военных из Афганистана до 1 мая и закончить к 11 сентября.
- В июле 2020 года, после соглашения с движением «Талибан» Соединенные Штаты вывели часть военного контингента из Афганистана и покинули пять военных баз в провинциях Гильменд, Урузган, Пактика и Лагман. После этого Дональд Трамп пообещал вывести всех американских военных из Афганистана до Рождества, а талибы поддержали Трампа на выборах. Часть военных в итоге осталась.
- 17 февраля премьер-министр Новой Зеландии объявила о полном выводе военного контингента из Афганистана. Австралия также заявила о выводе военных.