Разумков спростував слова свого заступника Стефанчука: Підстав для розпуску Ради немає

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не бачить законних підстав для розпуску парламенту.

Про це він заявив на брифінгу, реагуючи на заяву свого заступника Руслана Стефанчука.

Зазначимо, Стефанчук повідомляв, що президент має юридичну підставу для розпуску Ради. Віцеспікер пояснював, що з грудня по січень нардепи не збиралися в стінах парламенту більше 30 днів.

Разумков натомість зазначив, що питання розпуску Ради слід розглядати відповідно до Конституції та висновків Конституційного суду. «У 2004 році було рішення КСУ, де чітко визначено — якщо парламент не збирається 30 днів на заплановані засідання, це може бути підставою для його розпуску», — сказав Разумков, цитати якого наводить пресслужба парламенту.