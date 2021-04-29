Разумков опроверг слова своего заместителя Стефанчука: Оснований для роспуска Рады нет

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит законных оснований для роспуска парламента.

Об этом он заявил на брифинге, реагируя на заявление своего заместителя Руслана Стефанчука.

Отметим, Стефанчук сообщал, что у президента есть юридическое основание для роспуска Рады. Вице-спикер объяснял, что с декабря по январь нардепы не собирались в стенах парламента более 30 дней.

Разумков вместо этого отметил, что вопрос роспуска Рады следует рассматривать в соответствии с Конституцией и выводами Конституционного суда. «В 2004 году было решение КСУ, где четко определено — если парламент не собирается 30 дней на запланированные заседания, это может быть основанием для его роспуска», — сказал Разумков, цитаты которого приводит пресс-служба парламента.