Разумков опроверг слова своего заместителя Стефанчука: Оснований для роспуска Рады нет

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не видит законных оснований для роспуска парламента.
Об этом он заявил на брифинге, реагируя на заявление своего заместителя Руслана Стефанчука.
Отметим, Стефанчук сообщал, что у президента есть юридическое основание для роспуска Рады. Вице-спикер объяснял, что с декабря по январь нардепы не собирались в стенах парламента более 30 дней.
Разумков вместо этого отметил, что вопрос роспуска Рады следует рассматривать в соответствии с Конституцией и выводами Конституционного суда. «В 2004 году было решение КСУ, где четко определено — если парламент не собирается 30 дней на запланированные заседания, это может быть основанием для его роспуска», — сказал Разумков, цитаты которого приводит пресс-служба парламента.
Вместе с тем он отметил, что за все время работы Рады этого созыва не было ни одного случая, чтобы парламент не смог собраться на запланированные заседания. Поэтому, подчеркнул он, причин для досрочного прекращения полномочий нет.
«Я не вижу оснований для роспуска Рады. И вряд ли можно идти вразрез с решениями КСУ», — подчеркнул Разумков.
- Напомним, что президент Владимир Зеленский уже распускал Верховную Раду — в 2019 году, когда его избрали президентом.
- В ноябре 2020 года Зеленский снова заговорил о возможном роспуске Рады, если нардепы не проголосуют за его законопроект о роспуске действующего состава Конституционного суда.