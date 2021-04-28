Вице-спикер Стефанчук назвал основание для возможного роспуска Рады Зеленским

У президента Украины Владимира Зеленского есть юридическое основание для роспуска Верховной Рады.

Об этом заявил первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью «Украинской правде».

«Если мы говорим о юридических основаниях, а вы знаете, в Конституции Украины есть четкие основания для нового роспуска Верховной Рады Украины, то по состоянию на сегодня одно такое основание, по моему мнению, есть. В период с декабря по январь — я, конечно, могу ошибаться, потому что как раз тогда болел — Верховная Рада не собиралась более 30 дней. Это является формальным основанием для таких вещей», — подчеркнул он.

В то же время Стефанчук отметил, что использование этого основания зависит от президента.

«Я могу исходить из того, что сказал президент — пока работа Верховной Рады будет эффективной, направленной на выполнение программы президента, Верховная Рада работать будет», — добавил замглавы парламента.

Отдельно Стефанчук заверил, что он не присутствовал при разговорах о роспуске Рады, и предположил, что новый парламент вряд ли позволит «настолько эффективно выполнять на законодательном уровне программу президента, как это возможно сейчас».