Віцеспікер Стефанчук назвав підставу для можливого розпуску Ради Зеленським

Президент України Володимир Зеленський має юридичну підставу для розпуску Верховної Ради.
Про це заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв’ю «Українській правді».
«Якщо ми говоримо про юридичні підстави, а ви знаєте, у Конституції України є чіткі підстави до нового розпуску Верховної Ради України, то станом на сьогодні одна така підстава, на мою думку, є. У період з грудня до січня — я, звісно, можу помилятися, бо якраз тоді хворів — Верховна Рада не збиралася понад 30 днів. Це є формальною підставою для таких речей», — наголосив він.
Водночас Стефанчук зазначив, що використання цієї підстави залежить від президента.
«Я можу виходити з того, що сказав президент — поки робота Верховної Ради буде ефективною, спрямованою на виконання програми президента, Верховна Рада працювати буде», — додав заступник голови парламенту.
Окремо Стефанчук запевнив, що він не був присутній під час розмов про розпуск Ради, і висловив припущення, що новий парламент навряд чи дозволить «настільки ефективно виконувати на законодавчому рівні програму президента, як це можливо зараз».
- Нагадаємо, що Зеленський вже розпускав Верховну Раду — у 2019 році, коли його обрали президентом.
- У листопаді 2020 року Зеленський знову заговорив про можливий розпуск Ради, якщо нардепи не проголосують за його законопроєкт про розпуск чинного складу Конституційного суду.