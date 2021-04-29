Заміна любителям дивитися телевізор фоном. Netflix додала кнопку випадкового вибору фільмів

Стримінгова платформа Netflix додала кнопку випадкового вибору фільмів для користувачів, які не можуть визначитися з вибором.
Про це йдеться у блозі компанії.
Кнопка «Відтворити що-небудь» буде доступною для всіх користувачів у всіх країнах. Функція буде підбирати нові шоу та фільми на підставі того, що користувачеві вже сподобалося.
Зараз кнопку вводять для основної версії Netflix (великі екрани) і незабаром почнуть тест для впровадження у мобільну версію.
Контент-дизайнер Netflix Бен Барон-Наджент у коментарі The Wall Street Journal порівняв кнопку з пультом від телевізора, як це і показано в рекламі. «Ви вмикаєте телевізор, і щось грає. Тепер ви відкриваєте Netflix і щось грає», — сказав він, пояснивши, що кнопка буде зручна для любителів дивитися телевізор фоном.
- У січні Netflix почала тестувати функцію таймера, який буде зупиняти відео через заданий проміжок часу. До цього Netflix пообіцяла щотижня випускати нові фільми.
- Американський журнал Time, який з 1999 року складає список найвпливовіших людей світу, в цьому році вперше представив список 100 найвпливовіших компаній. Netflix опинилася у рейтингу інноваторів.