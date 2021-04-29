Замена любителям смотреть телевизор фоном. Netflix добавила кнопку случайного выбора фильмов

Стриминговая платформа Netflix добавила кнопку случайного выбора фильмов для пользователей, которые не могут определится с выбором.

Об этом говорится в блоге компании.

Кнопка «Воспроизвести что-нибудь» будет доступной для всех пользователей во всех странах. Функция будет подбирать новые шоу и фильмы на основе того, что пользователю уже понравилось.

Сейчас кнопку вводят для основной версии Netflix (большие экраны) и вскоре начнут тест для внедрения в мобильную версию.

Контент-дизайнер Netflix Бен Барон-Наджент в комментарии The Wall Street Journal сравнил кнопку с пультом от телевизора, как это и показано в рекламе. «Вы включаете телевизор, и что-то играет. Теперь вы открываете Netflix и что-то играет», — сказал он, пояснив, что кнопка будет удобна любителям смотреть телевизор фоном.