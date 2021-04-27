Міністр Степанов: Україні підтвердили поставку майже 1 млн доз вакцини Pfizer

Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов заявив, що Україна отримає в травні майже 1 мільйон доз вакцини Pfizer.
Про це він розповів в ефірі телеканалу «НАШ».
«Ми очікуємо Pfizer з двох джерел. Перше — це COVAX — 473 тисячі доз. Ми отримали офіційне підтвердження від COVAX, що це буде в термінах до 17—18 травня. Також у травні ми очікуємо вже за прямим контрактом від компанії Pfizer десь 500 тисяч доз», — сказав міністр, додавши, що дози будуть використовувати для вакцинації людей з групи ризику (старше 60 років і з супутніми захворюваннями).
Також Степанов зазначив, що міністерство отримало підтвердження від посла Китаю, що в Україну до 30 квітня доставлять 500 тисяч доз вакцини CoronaVac.
- Раніше в Міністерстві охорони здоровʼя повідомили, що в травні Україна очікує понад 2 мільйони доз вакцин від AstraZeneca, Pfizer і Sinovac.
- 21 квітня Кабмін оприлюднив план вакцинації українців від коронавірусу — до кінця року повинні зробити 47 млн щеплень. Станом на 27 квітня, в країні перше щеплення отримали 539 126 осіб. Дві дози отримали 9 людей.