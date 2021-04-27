Министр Степанов: Украине подтвердили поставку почти 1 млн доз вакцины Pfizer

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получит в мае почти 1 миллион доз вакцины Pfizer.

Об этом он рассказал в эфире телеканала «НАШ».

«Мы ожидаем Pfizer из двух источников. Первый — это COVAX — 473 тысячи доз. Мы получили официальное подтверждение от COVAX, что это будет в сроках до 17—18 мая. Также в мае мы ожидаем уже по прямому контракту от компании Pfizer где-то 500 тысяч доз», — сказал министр, добавив, что дозы будут использовать для вакцинации людей из группы риска (старше 60 лет и с сопутствующими заболеваниями).

Также Степанов отметил, что министерство получило подтверждение от посла Китая, что в Украину до 30 апреля доставят 500 тысяч доз вакцины CoronaVac.