Російського блогера увʼязнили на 6 років за смерть дівчини під час «треш-стриму»

Раменський суд у Московській області Росії засудив до шести років увʼязнення блогера Станіслава Решетняка (Reeflay), у квартирі якого під час «треш-стриму» померла дівчина.

Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

«Суд призначив Решетняку покарання у вигляді шести років позбавлення волі в колонії суворого режиму», — сказала представник прокуратури Московської області Наталія Григорʼєва.