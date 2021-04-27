Российского блогера приговорили к 6 годам тюрьмы за смерть девушки во время «трэш-стрима»

Раменский суд в российском Подмосковье приговорил к шести годам заключения блогера Станислава Решетняка (Reeflay), в квартире которого во время «трэш-стрима» умерла девушка.
Об этом сообщает российское агентство ТАСС.
«Суд назначил Решетняку наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сказала представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.
2 декабря 2020 года во время стрима Решетников выгнал на улицу без верхней одежды находившуюся в его доме девушку. Через несколько часов он решил впустить ее обратно, но она уже была без сознания. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала ее смерть. Блогер даже во время общения с медработниками продолжал вести трансляцию.
Судмедэксперты обнаружили у девушки закрытую черепно-мозговую травму и кровоподтеки. Следственный комитет РФ заявил, что «многочисленные зрители наблюдали избиение потерпевшей» во время прямых эфиров Reeflay (она регулярно участвовала в его стримах). Блогера обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, и отправили под арест.
- После этого Совет Федерации России предложил принять закон о запрете «трэш-стримов».