Российского блогера приговорили к 6 годам тюрьмы за смерть девушки во время «трэш-стрима»

Раменский суд в российском Подмосковье приговорил к шести годам заключения блогера Станислава Решетняка (Reeflay), в квартире которого во время «трэш-стрима» умерла девушка.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

«Суд назначил Решетняку наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима», — сказала представитель прокуратуры Московской области Наталия Григорьева.