Антимонопольна служба Росії оштрафувала Apple на $12 мільйонів

Федеральна антимонопольна служба Росії оштрафувала корпорацію Apple на 906 млн рублів ($12 мільйонів) за зловживання домінантним становищем на ринку.

Про це повідомляє «Медуза».

Штраф наклали після скарги «Лабораторії Касперського». Розробник програмного забезпечення заявив, що Apple необґрунтовано урізала функціональність його нової версії додатку для батьківського контролю «Kaspersky Safe Kids» (KSK). При цьому Apple вивела на ринок власний додаток з аналогічними функціями «Screen Time».

Як пише «Медуза», розгляд почався в серпні 2019 року, а завершилося в серпні 2020 року. Також ФАС зобовʼязала Apple не надавати переваг власним додаткам у порівнянні з додатками сторонніх розробників і забезпечити для розробників додатків «батьківського контролю» можливість поширення додатків в App Store без втрати важливого функціоналу.