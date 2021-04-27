Антимонопольная служба России оштрафовала Apple на $12 миллионов

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала корпорацию Apple на 906 млн рублей ($12 миллионов) за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

Об этом сообщает «Медуза».

Штраф наложили по итогам разбирательства, проведенного по жалобе «Лаборатории Касперского». Разработчик программного обеспечения заявил, что Apple необоснованно урезала функциональность его новой версии приложения для родительского контроля «Kaspersky Safe Kids» (KSK). При этом Apple вывела на рынок собственное приложение с аналогичными функциями «Screen Time».

Как пишет «Медуза», разбирательство началось в августе 2019 года, а завершилось в августе 2020. Также ФАС обязала Apple не допускать преимущественных условий для собственных приложений по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений «родительского контроля» возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала.