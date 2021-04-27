Прокуратура передала до суду справу про підпал автомобіля знімальної групи «Схем»

Броварська окружна прокуратура передала до суду обвинувальний акт у справі про підпал автомобіля журналістського проєкту «Радіо Свобода» — «Схеми: Корупція в деталях».

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Правоохоронці зʼясували, що вночі 17 серпня 2020 року в Броварах група осіб, за попередньою змовою між собою, підпалили автомобіль марки КІА, який належав водію «Радіо Свобода». Перебуваючи у дворі багатоповерхівки, зловмисники кинули на передню частину автівки предмет, від якого транспортний засіб зайнявся та повністю згорів.

Офіс генерального прокурора

Обвинувальний акт склали стосовно мешканця Києва. Його судитимуть за ст. 28, 171 та 194 Кримінального кодексу — умисне знищення чужого майна шляхом підпалу, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, та впливу на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків.

Наразі матеріали стосовно інших осіб, причетних до скоєння злочину, виділені в окреме провадження.