Прокуратура передала в суд дело о поджоге автомобиля съемочной группы «Схем»

Броварская окружная прокуратура передала в суд обвинительный акт по делу о поджоге автомобиля журналистского проекта «Радио Свобода» — «Схемы: Коррупция в деталях».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Правоохранители выяснили, что ночью 17 августа 2020 года в Броварах группа лиц, по предварительному сговору между собой, подожгли автомобиль марки KIA, который принадлежал водителю «Радио Свобода». Находясь во дворе многоэтажки, злоумышленники бросили на переднюю часть машины предмет, от которого транспортное средство загорелось и полностью сгорело.

Офис генерального прокурора

Обвинительный акт составили в отношении жителя Киева. Его будут судить по ст. 28, 171 и 194 Уголовного кодекса — умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, совершенного по предварительному сговору группой лиц, и оказание влияния на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей.

Сейчас материалы касательно других лиц, причастных к совершению этого преступления, выделены в отдельное производство.