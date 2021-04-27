Ексрегіонал Гнатенко теж захищатиме дисертацію — перед вченою радою, яка схвалила роботу Киви

Ця ж вчена рада цього ж Інституту 26 квітня одноголосно підтримала кандидатську дисертацію нардепа Іллі Киви . Зазначимо, що рішення вченої ради не є остаточним. Відповідно до закону , Міністерство освіти затверджує рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів і видає дипломи доктора та кандидата наук.

Окрім Гнатенко захищати кандидатську дисертацію буде й колишній народний депутат Євген Рибчинський. Тема — «Механізми реалізації соціальної політики держави в контексті сучасних інтеграційних процесів».

Хто такий Гнатенко?

Валерій Гнатенко у 2006 році вступив до Партії регіонів і очолив її відділення у Дружківці (Донецька область), того ж року його обрали мером цього міста. Після Революції гідності та втечі Віктора Януковича у Дружківці почалися проросійські мітинги. 14 квітня 2014 року Гнатенко провів сесію у міськраді, де зачитав вимогу місцевих жителів провести референдум про незалежність «ДНР» і запропонував звернутися в Донецьк. Тоді міськрада заявила, що готова надати дільниці для голосування і допомогти організувати референдум: «Як народ запропонує, так і треба вчинити, ми ні до чого не підштовхуємо», — казав тоді Гнатенко.

На мітингу 29 травня 2014 року місцеві жителі звертались до Росії з проханням ввести війська, аби захистити «республіку», Гнатенко стояв поруч з ними. Зазначимо, що Дружківка не постраждала від бойових дій. Після того як Ігор Гіркин пішов зі Словʼянська в Донецьк, 5 липня в Дружківку зайшла українська військова техніка і підрозділи Нацгвардії. Гнатенко тоді пояснював, що допомагати бойовикам «ДНР» його змусили під дулами автоматів. У 2015 році він знову балотувався у мери Дружківки — і знову ним став. Уже за чотири роки — на парламентських виборах у липні 2019 року — Гнатенко пройшов у Раду від партії «Опозиційна платформа — За життя».

У серпні 2020 року він став одним із ініціаторів подання до Конституційного суду щодо відповідності низки положень антикорупційного законодавства Конституції. Саме на основі цього подання 28 жовтня КСУ оприлюднив скандальне рішення, яким скасовував відповідальність за недостовірне декларування та саме електронне декларування.