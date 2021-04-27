Экс-регионал Гнатенко тоже будет защищать диссертацию — перед ученым советом, который одобрил работу Кивы

Бывший регионал и действующий нардеп «Оппозиционной платформы — За жизнь» Валерий Гнатенко планирует получить докторскую степень — 12 мая в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости он будет защищать диссертацию. Об этом говорится на сайте Института.
Тема диссертации — «Государственное управление экономической безопасностью в системе цифровизации национальной безопасности».
Эта же ученый совет этого же Института 26 апреля единогласно поддержал кандидатскую диссертацию нардепа Ильи Кивы. Отметим, что решение ученого совета не окончательное. Согласно закону, Министерство образования утверждает решения специализированных ученых советов о присуждении ученых степеней и выдает дипломы доктора и кандидата наук.
Кроме Гнатенко защищать кандидатскую диссертацию будет и бывший народный депутат Евгений Рыбчинский. Тема — «Механизмы реализации социальной политики государства в контексте современных интеграционных процессов».
Кто такой Гнатенко?
Валерий Гнатенко в 2006 году вступил в Партию регионов и возглавил ее отделение в Дружковке (Донецкая область), в том же году его избрали мэром этого города. После Революции достоинства и бегства Виктора Януковича в Дружковке начались пророссийские митинги. 14 апреля 2014 года Гнатенко провел сессию в горсовете, где зачитал требование местных жителей провести референдум о независимости «ДНР» и предложил обратиться в Донецк. Тогда горсовет заявил, что готов предоставить участки для голосования и помочь организовать референдум: «Как народ предложит, так и надо поступить, мы ни к чему не подталкиваем», — говорил тогда Гнатенко.
На митинге 29 мая 2014 года местные жители обращались к России с просьбой ввести войска, чтобы защитить «республику», Гнатенко стоял рядом с ними. Отметим, что Дружковка не пострадала от боевых действий. Когда Игорь Гиркин ушел из Славянска в Донецк, 5 июля в Дружковку зашла украинская военная техника и подразделения Нацгвардии. Гнатенко тогда объяснял, что помогать боевикам «ДНР» его заставили под дулами автоматов. В 2015 году он опять баллотировался в мэры Дружковки — и опять им стал. Уже через четыре года — на парламентских выборах в июле 2019 года— Гнатенко прошел в Раду от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».
В августе 2020 года он стал одним из инициаторов представления в Конституционный суд о соответствии ряда положений антикоррупционного законодательства Конституции. Именно на основе этого представления 28 октября КСУ обнародовал скандальное решение, которым отменял ответственность за недостоверное декларирование и само электронное декларирование.