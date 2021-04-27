Экс-регионал Гнатенко тоже будет защищать диссертацию — перед ученым советом, который одобрил работу Кивы

Эта же ученый совет этого же Института 26 апреля единогласно поддержал кандидатскую диссертацию нардепа Ильи Кивы . Отметим, что решение ученого совета не окончательное. Согласно закону , Министерство образования утверждает решения специализированных ученых советов о присуждении ученых степеней и выдает дипломы доктора и кандидата наук.

Бывший регионал и действующий нардеп «Оппозиционной платформы — За жизнь» Валерий Гнатенко планирует получить докторскую степень — 12 мая в Институте подготовки кадров Государственной службы занятости он будет защищать диссертацию. Об этом говорится на сайте Института.

Кроме Гнатенко защищать кандидатскую диссертацию будет и бывший народный депутат Евгений Рыбчинский. Тема — «Механизмы реализации социальной политики государства в контексте современных интеграционных процессов».

Кто такой Гнатенко?

Валерий Гнатенко в 2006 году вступил в Партию регионов и возглавил ее отделение в Дружковке (Донецкая область), в том же году его избрали мэром этого города. После Революции достоинства и бегства Виктора Януковича в Дружковке начались пророссийские митинги. 14 апреля 2014 года Гнатенко провел сессию в горсовете, где зачитал требование местных жителей провести референдум о независимости «ДНР» и предложил обратиться в Донецк. Тогда горсовет заявил, что готов предоставить участки для голосования и помочь организовать референдум: «Как народ предложит, так и надо поступить, мы ни к чему не подталкиваем», — говорил тогда Гнатенко.

На митинге 29 мая 2014 года местные жители обращались к России с просьбой ввести войска, чтобы защитить «республику», Гнатенко стоял рядом с ними. Отметим, что Дружковка не пострадала от боевых действий. Когда Игорь Гиркин ушел из Славянска в Донецк, 5 июля в Дружковку зашла украинская военная техника и подразделения Нацгвардии. Гнатенко тогда объяснял, что помогать боевикам «ДНР» его заставили под дулами автоматов. В 2015 году он опять баллотировался в мэры Дружковки — и опять им стал. Уже через четыре года — на парламентских выборах в июле 2019 года— Гнатенко прошел в Раду от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В августе 2020 года он стал одним из инициаторов представления в Конституционный суд о соответствии ряда положений антикоррупционного законодательства Конституции. Именно на основе этого представления 28 октября КСУ обнародовал скандальное решение, которым отменял ответственность за недостоверное декларирование и само электронное декларирование.