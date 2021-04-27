ЦВК Білорусі заявила про плани провести референдум щодо поправок до Конституції на початку 2022 року

Глава Центральної виборчої комісії Білорусі Лідія Єрмошина заявила, що референдум щодо поправок до Конституції Білорусі запланований на січень-лютий 2022 року. Вона не виключає, що ймовірною датою проведення може бути 16 січня.

Про це Єрмошина повідомила в коментарі «РИА новости».

«Референдум пройде у ті терміни, які визначив [самопроголошений] президент на Всебілоруських зборах, — в січні-лютому наступного року. Якщо говорити про січень і про суміщення з місцевими виборами, то тут іншої дати, окрім крайньої, немає, а крайня дата — 16 січня», — сказала Єрмошина.

У лютому, виступаючи на Всебілоруських народних зборах, самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що референдум можна провести одночасно з місцевими виборами на початку 2022 року.