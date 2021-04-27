ЦИК Беларуси заявила о планах провести референдум по поправкам в Конституцию в начале 2022 года

Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина заявила, что референдум по поправкам в Конституцию Беларуси запланирован на январь-февраль 2022 года. Она не исключает, что вероятной датой проведения может быть 16 января.

Об этом Ермошина сообщила в комментарии «РИА новости».

«Референдум пройдет в те сроки, которые определил [самопровозглашенный] президент на Всебеларусском собрании — в январе-феврале следующего года. Если говорить о январе и о совмещении с местными выборами, то другой даты, кроме крайней, нет, а крайняя дата — 16 января», — сказала Ермошина.

В феврале выступая на Всебеларусском народном собрании, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что референдум можно провести одновременно с местными выборами в начале 2022 года.