ЦИК Беларуси заявила о планах провести референдум по поправкам в Конституцию в начале 2022 года

Глава Центральной избирательной комиссии Беларуси Лидия Ермошина заявила, что референдум по поправкам в Конституцию Беларуси запланирован на январь-февраль 2022 года. Она не исключает, что вероятной датой проведения может быть 16 января.
Об этом Ермошина сообщила в комментарии «РИА новости».
«Референдум пройдет в те сроки, которые определил [самопровозглашенный] президент на Всебеларусском собрании — в январе-феврале следующего года. Если говорить о январе и о совмещении с местными выборами, то другой даты, кроме крайней, нет, а крайняя дата — 16 января», — сказала Ермошина.
В феврале выступая на Всебеларусском народном собрании, самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что референдум можно провести одновременно с местными выборами в начале 2022 года.
«Убежден, что на новый проект Конституции мы выйдем к концу этого года и примем в течение предстоящих 11-12 месяцев. Возможно, совместив его принятие с местными выборами», — заявлял тогда Лукашенко.
Напомним, в сентябре 2020 года Минск представил ОБСЕ и России свой план выхода из политического кризиса, включающий проведение конституционной реформы до 2022 года, ослабление власти президента в пользу правительства и парламента, а после принятия поправок — повторные выборы президента и парламента. Лукашенко заявлял, что готов отдать более 70 своих полномочий органам власти на разных уровнях.
Он также говорил, что его «реально» отстранить от власти может только беларусский народ на основе Конституции.
- Протесты в Беларуси продолжаются уже восемь месяцев. Беларусы требуют перевыборов, освобождения всех политических заключенных, наказания для силовиков и, самое главное, отставки Лукашенко, который 23 сентября устроил себе тайную «инаугурацию».
- В декабре 2020 года Лукашенко заявил, что не уйдет с поста, пока этого не попросит «последний» сотрудник ОМОНа.