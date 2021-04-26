На аукціоні за $1,8 мільйона продали прототип кросівок Nike Air від Каньє Веста. Це найдорожче взуття у світі

Прототип кросівок Каньє Веста, випущені в колаборації з компанією Nike, перші Nike Air Yeezy 1 продали на аукціоні Sothebyʼs за $1,8 мільйона, що зробило їх найдорожчими кросівками у світі. Взуття перевищило свою первісну оцінку в $1 мільйон. Про це йдеться в повідомленні аукціонного дому.

Nike Air Yeezy 1 — перші кросівки Веста, створені в колаборації з Nike. Вони увійшли в історію моди, після того як Вест вийшов у них на 50-й щорічній премії «Греммі» у 2008 році. Це була одна з перших колаборацій спортивного бренду з людиною не зі світу спорту.

Сьогодні Sothebyʼs підтверджує, що це перші кросівки, продані за понад $1 мільйон.

Взуття 44-го розміру придбала інвестиційна платформа RARES. Генеральний директор і співзасновник RARES Жером Сапп заявив пресі, що придбання пари взуття, яку взували на «Греммі», — це покупка «шматочка історії».