На аукционе за $1,8 миллиона продали прототип кроссовок Nike Air от Канье Уэста. Это самая дорогая обувь в мире

Прототип кроссовок Канье Уэста, выпущенных в коллаборации с компанией Nike, первые Nike Air Yeezy 1 продали на аукционе Sothebyʼs за $1,8 миллиона, что сделало их самыми дорогими кроссовками в мире. Обувь превысила свою первоначальную оценку в $1 миллион. Об этом говорится в сообщении аукционного дома.

Nike Air Yeezy 1 — первые кроссовки Уэста, созданные в коллаборации с Nike. Они вошли в историю моды, после того как Уэст вышел в них на 50-й ежегодной премии «Грэмми» в 2008 году. Это была одна из первых коллабораций спортивного бренда с человеком не из мира спорта.

Сегодня Sothebyʼs подтверждает, что это первые кроссовки, проданные за более чем миллион долларов.

Обувь 44-го размера приобрела инвестиционная платформа RARES. Генеральный директор и соучредитель RARES Жером Сапп заявил прессе, что приобретение пары обуви, которую надевали на «Грэмми», — это покупка «кусочка истории».