На аукционе за $1,8 миллиона продали прототип кроссовок Nike Air от Канье Уэста. Это самая дорогая обувь в мире

Прототип кроссовок Канье Уэста, выпущенных в коллаборации с компанией Nike, первые Nike Air Yeezy 1 продали на аукционе Sothebyʼs за $1,8 миллиона, что сделало их самыми дорогими кроссовками в мире. Обувь превысила свою первоначальную оценку в $1 миллион. Об этом говорится в сообщении аукционного дома.
Nike Air Yeezy 1 — первые кроссовки Уэста, созданные в коллаборации с Nike. Они вошли в историю моды, после того как Уэст вышел в них на 50-й ежегодной премии «Грэмми» в 2008 году. Это была одна из первых коллабораций спортивного бренда с человеком не из мира спорта.
Сегодня Sothebyʼs подтверждает, что это первые кроссовки, проданные за более чем миллион долларов.
Обувь 44-го размера приобрела инвестиционная платформа RARES. Генеральный директор и соучредитель RARES Жером Сапп заявил прессе, что приобретение пары обуви, которую надевали на «Грэмми», — это покупка «кусочка истории».
Брам Вахтер, глава отдела уличной одежды и современных коллекций Sothebyʼs, заявил, что продажа за такую цену «красноречиво свидетельствует о наследии Канье как одного из самых влиятельных дизайнеров одежды и кроссовок нашего времени».
Образцы Grammy Air Yeezy были изготовлены в лаборатории Nike в штате Орегон, известной как «Инновационная кухня». Креативный директор Марк Смит держал проект в секрете, поэтому передал кроссовки Канье на «Грэмми» с условием, что их вернут как можно скорее после выступления.
Обувь сделана из мягкой черной кожи с перфорированными деталями по всему верху, а накладка на пятке украшена логотипом Swoosh в тон. Дизайн включает культовый ремешок для передней части стопы Yeezy и фирменные шнурки ярко-розового цвета (во время выступления Канье их не было). В комплект входит изготовленный на заказ деревянный ящик.