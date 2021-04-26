Telegram дозволив приймати платежі у групах і чатах

У месенджері Telegram зʼявилась можливість приймати платежі кредитними картками в будь-якому чаті, включно з групами і каналами.

Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Підтримка платежів уперше в месенджері зʼявилася у 2017 році — завдяки цьому можна сплачувати рахунок через платіжних ботів і замовляти будь-які товари безпосередньо в додатку. Після оновлення зʼявилася можливість публікувати товари в будь-якому чаті, зокрема у групах і каналах з мільйонами підписників. Повідомлення з платіжними кнопками можна переслати друзям, і всі одержувачі зможуть сплатити за товар чи послугу.

Також відтепер при оплаті можна додати чайові. Для оплати можна використовувати будь-який додаток, включно з Telegram для компʼютера.

Оновлення підтримує платіжні системи понад 200 країн світу, зокрема LiqPay від ПриватБанку.