Telegram позволил принимать платежи в группах и чатах

В мессенджере Telegram появилась возможность принимать платежи кредитными картами в любом чате, включая группы и каналы.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Поддержка платежей впервые в мессенджере появилась в 2017 году — благодаря этому можно оплачивать счет через платежных ботов и заказывать любые товары прямо в приложении. Новое обновление позволяет публиковать товары в любом чате, в том числе в группах и каналах с миллионами подписчиков. Сообщение с платежными кнопками можно переслать друзьям, и все получатели смогут оплатить товар или услугу.

Также теперь при оплате можно добавить чаевые. Для оплаты можно использовать любое приложение, включая Telegram для компьютера.

Обновление поддерживает платежные системы более 200 стран мира, в том числе LiqPay от ПриватБанка.