Білоруське державне телебачення показало відео із обвинуваченими у «держперевороті»

Фігуранти — політолог Олександр Федута, адвокат Юрій Зенковіч та лідер опозиційної партії БНФ (Білоруський народний фронт) Григорій Костусьов. Тривалістю відео — 6 хвилин, є епізоді тривалістю по дві секунди, на яких вони кажуть: «визнаю себе винним», «визнаю себе винним» та «визнаю себе винним у змові». Однак у чому саме вони визнають себе винним та про яку змову йдеться — невідомо.

Білоруський державний телеканал ОНТ оприлюднив відео, на якому обвинувачені у «підготовці замаху» на Олександра Лукашенка» і «військовому перевороті» визнають свою вину — але невідомо, у чому.

Інша частина відео — цитата Зенковіча у кафе в Москві: «Завдання номер один у нас, виходить, усунути найголовнішого, завдання номер два — зайняти, блокувати внутрішні війська, блокувати ОМОН, завдання номер три — зайняти кілька символічних обʼєктів в центрі міста, в тому числі радіостанцію, телебачення, і зачитати звернення. І бажано заблокувати Мінськ, щоб не могли підтягти зовнішні війська».

Дале держканал публікує відеофрагмент, на якому Лукашенко заявляє, що на нього готували замах, крім того ОНТ стверджує про звʼязок радника президента США Джо Байдена Майкла Карпентера зі справою «про підготовку замаху» на Лукашенка.

Нагадаємо, що 17 квітня Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії заявила про запобігання «військовому перевороту» в Білорусі. Відомство стверджувало, що політолог Олександр Федута і адвокат Юрій Зенкович, яких затримали у Москві, мали намір повалити у Білорусі конституційний лад, а також «фізично усунути» Лукашенка. Їх нібито консультували для замаху в США та Польщі.