Беларусское государственное телевидение показало видео с обвиняемыми в «госперевороте»

Фигуранты — политолог Александр Федута, адвокат Юрий Зенкович и лидер оппозиционной партии БНФ (Беларусский народный фронт) Григорий Костусёв. Продолжительностью видео — 6 минут, есть эпизоде продолжительностью по две секунды, на которых они говорят: «признаю себя виновным», «признаю себя виновным» и «признаю себя виновным в заговоре». Однако в чем именно они признают себя виновным и о каком сговоре идет речь — неизвестно.

Беларусский государственный телеканал ОНТ обнародовал видео, на котором обвиняемые в «подготовке покушения» на Александра Лукашенко» и «военном перевороте» признают свою вину — но неизвестно, в чем.

Другая часть видео — цитата Зенковича в кафе в Москве: «Задача номер один у нас, получается, устранить самого главного, задача номер два – занять, блокировать внутренние войска, блокировать ОМОН, задача номер три – занять несколько символических объектов в центре города, в том числе радиостанцию, телевидение, и зачитать обращение. И желательно заблокировать Минск, чтобы не могли подтянуть внешние войска.».

Дале госканал публикует видеофрагмент, на котором Лукашенко заявляет, что на него готовили покушение, кроме того ОНТ утверждает о связи советника президента США Джо Байдена Майкла Карпентера с делом «о подготовке покушения» на Лукашенко.

Напомним, что 17 апреля Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила о предотвращении «военного переворота» в Беларуси. Ведомство утверждало, что политолог Александр Федута и адвокат Юрий Зенкович, которых задержали в Москве, намеревались свергнуть в Беларуси конституционный строй, а также «физически устранить» Лукашенко. Их якобы консультировали для покушения в США и Польши.