Керівниця «Дому» Островська заявила, що у телеканалу немає окремого бюджету — є 298 млн на нього і на UATV

У державного телеканалу «Дом» немає окремого бюджету, є 298 мільйонів гривень, які цього року виділили на нього і на телеканал UATV — вони обидва входять до складу держпідприємства «Мультимедійна платформа іномовлення».

Про це генеральна директорка платформи Юлія Островська розповіла в інтервʼю «Бабелю».

«Окремого бюджету UAТV і телеканалу «Дом» немає. Є державне підприємство «Мультимедійна платформа іномовлення», і в цьому році наш бюджет на все — 298 мільйонів гривень», — заявила Островська.