Руководитель «Дома» Островская заявила, что у телеканала нет отдельного бюджета — есть 298 млн на него и на UATV

У государственного телеканала «Дом» нет отдельного бюджета, есть 298 миллионов гривен, которые в этом году выделили на него и на телеканал UATV — они оба входят в состав госпредприятия «Мультимедийная платформа иновещания».
Об этом генеральный директор платформы Юлия Островская рассказала в интервью «Бабелю».
«Отдельного бюджета UAТV и телеканала «Дом» нет. Есть государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания», и в этом году наш бюджет на все 298 миллионов гривен», — заявила Островская.
Отметим, что в Википедии написано, что 348 миллионов — это бюджет только «Дома». На что Островская ответила: «Там много чего написано интересного. Мы часто меняем эту статью, но почему-то ее возвращают обратно».
Гендиректор предприятия отметила, что на телеканале отдельно никто не работает. Есть единый ньюзрум, который делает контент и для «Дома», и для UAТV. На вопрос о том, сколько людей в ньюзруме, она ответила: «Министерство на этот год утвердило нам штат из 430 человек — это вообще все: журналисты, редакторы, водители, техническая служба. Но у нас нет 430 человек, по-моему, сейчас 402 человека».
- В мае 2020 года Верховная Рада поддержала закон, который позволяет государственное вещание на оккупированных территориях.