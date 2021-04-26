Руководитель «Дома» Островская заявила, что у телеканала нет отдельного бюджета — есть 298 млн на него и на UATV

У государственного телеканала «Дом» нет отдельного бюджета, есть 298 миллионов гривен, которые в этом году выделили на него и на телеканал UATV — они оба входят в состав госпредприятия «Мультимедийная платформа иновещания».

Об этом генеральный директор платформы Юлия Островская рассказала в интервью «Бабелю».

«Отдельного бюджета UAТV и телеканала «Дом» нет. Есть государственное предприятие «Мультимедийная платформа иновещания», и в этом году наш бюджет на все 298 миллионов гривен», — заявила Островская.