SIPRI: У рік пандемії витрати на оборону у світі продовжували зростати. США та Росія знову серед лідерів

Загальні витрати на оборону у світі у 2020 році продовжували зростати та збільшилися на 2,6%, як порівняти з попереднім роком. Незважаючи на пандемію та фінансову кризу, вони досягли майже $2 трильйонів.

Про це йдеться в дослідженні SIPRI.

Там зазначають, що збільшення витрат на армії у 2020 році сягнуло найвищих показників з часів фінансової кризи 2008—2009 років.

«Ми можемо з певною впевненістю сказати, що пандемія не мала значного впливу на глобальні військові витрати у 2020 році. Залишається зʼясувати, чи підтримуватимуть країни такий рівень військових витрат протягом другого року пандемії», — сказав дослідник Програми витрат на озброєння та військових витрат SIPRI Дієго Лопес да Сільва.

62% усіх військових витрат у світі припадає на п’ять країн: Китай, США, Росію, Велику Британію та Індію. Самі ж Штати формують 39% усіх витрат на армію у світі. У Європі витрати на армію загалом зросли на 4%.

Єдиним регіоном, де військові бюджети зменшилися, стала Південна Америка — на 2,1%. Це відбулося за рахунок скорочення витрат на армію у Бразилії.