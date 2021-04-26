SIPRI: У рік пандемії витрати на оборону у світі продовжували зростати. США та Росія знову серед лідерів

Загальні витрати на оборону у світі у 2020 році продовжували зростати та збільшилися на 2,6%, як порівняти з попереднім роком. Незважаючи на пандемію та фінансову кризу, вони досягли майже $2 трильйонів.
Про це йдеться в дослідженні SIPRI.
Там зазначають, що збільшення витрат на армії у 2020 році сягнуло найвищих показників з часів фінансової кризи 2008—2009 років.
«Ми можемо з певною впевненістю сказати, що пандемія не мала значного впливу на глобальні військові витрати у 2020 році. Залишається зʼясувати, чи підтримуватимуть країни такий рівень військових витрат протягом другого року пандемії», — сказав дослідник Програми витрат на озброєння та військових витрат SIPRI Дієго Лопес да Сільва.
62% усіх військових витрат у світі припадає на п’ять країн: Китай, США, Росію, Велику Британію та Індію. Самі ж Штати формують 39% усіх витрат на армію у світі. У Європі витрати на армію загалом зросли на 4%.
Єдиним регіоном, де військові бюджети зменшилися, стала Південна Америка — на 2,1%. Це відбулося за рахунок скорочення витрат на армію у Бразилії.
- Україна посіла 12 місце у списку найбільших експортерів зброї 2016—2020 років за версією Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI). У першій п’ятірці — США, Росія, Франція, Німеччина й Китай.
- За даними SIPRI, одним із найгірших наслідків пандемії коронавірусу може стати посилення збройного протистояння в багатьох конфліктних зонах.