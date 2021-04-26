SIPRI: В год пандемии расходы на оборону в мире продолжали расти. США и Россия вновь среди лидеров

Общие расходы на оборону в мире в 2020 году вновь продолжали расти и выросли на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на пандемию и финансовый кризис, они достигли почти 2 триллионов долларов.

Об этом говорится в исследовании SIPRI.

Там отмечают, что увеличение расходов на армию в 2020 году достигло самых высоких показателей со времен финансового кризиса 2008—2009 годов.

«Мы можем с определенной уверенностью сказать, что пандемия не имела значительного влияния на глобальные военные расходы в 2020 году. Остается выяснить, будут ли поддерживать страны такой уровень военных расходов в течение второго года пандемии», — сказал исследователь Программы расходов на вооружение и военных расходов SIPRI Диего Лопес да Сильва.

62% всех военных расходов в мире приходится на пять стран: Китай, США, Россия, Великобритания и Индия. Сами же Штаты формируют 39% всех расходов на армию в мире. В Европе же в целом расходы на армию выросли на 4%.

Единственным регионом, где военные бюджеты снизились, стала Южная Америка — на 2,1%. Это произошло за счет сокращения расходов на армию в Бразилии.