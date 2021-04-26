Єрмак: США можуть призначити спецпредставника на Донбасі — рішення може бути «достатньо швидко»

Глава Офісу президента Андрій Єрмак, говорячи про підтримку України з боку Сполучених Штатів, повідомив, що зараз триває обговорення призначення спеціального представника США щодо врегулювання та припинення війни на Донбасі.

Про це він заявив в інтерв’ю LIGA.net.

«Дуже важливо, щоб така людина зʼявилася. Також обговорюється зближення нашої позиції і більш тісне співробітництво у військово-оборонній сфері. І плюс підтримка Сполученими Штатами отримання ПДЧ Україною», — зазначив він.

Разом з тим, Єрмак наголосив, що «тісні контакти на рівні держсекретаря і адміністрації» свідчать про те, що рішення про призначення може бути ухвалено «достатньо швидко».