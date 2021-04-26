Ермак: США могут назначить спецпредставителя на Донбассе — решение может быть «достаточно быстро»

Глава Офиса президента Андрей Ермак, говоря о поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов, сообщил, что сейчас идет обсуждение назначения специального представителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе.
Об этом он заявил в интервью LIGA.net.
«Очень важно, чтобы такой человек появился. Также обсуждается сближение нашей позиции и более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере. И плюс поддержка Соединенными Штатами получения ПДЧ Украиной», — отметил он.
Вместе с тем, Ермак отметил, что «тесные контакты на уровне госсекретаря и администрации» свидетельствуют о том, что решение о назначении может быть принято «достаточно быстро».
На вопрос журналиста, обсуждается ли сейчас какой-то новый формат переговоров с участием США, Ермак возразил.
«Любые изменения и расширения должны согласовываться участниками формата. Поэтому таких обсуждений не было. Точно так же мы не ведем пока никаких обсуждений о создании отдельного формата. Это было бы нечестно по отношению к нашим партнерам — Германии и Франции», — отметил он.
Напомним, ранее Ермак выступил за размещение американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории Украины. Он отметил, что это нужно не только для защиты Украины, но и всего Запада.
- 2 апреля состоялся первый телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Президент США поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины и заверил — Штаты не оставят Украину без поддержки.
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