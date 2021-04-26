Ермак: США могут назначить спецпредставителя на Донбассе — решение может быть «достаточно быстро»

Глава Офиса президента Андрей Ермак, говоря о поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов, сообщил, что сейчас идет обсуждение назначения специального представителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе.

Об этом он заявил в интервью LIGA.net.

«Очень важно, чтобы такой человек появился. Также обсуждается сближение нашей позиции и более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере. И плюс поддержка Соединенными Штатами получения ПДЧ Украиной», — отметил он.

Вместе с тем, Ермак отметил, что «тесные контакты на уровне госсекретаря и администрации» свидетельствуют о том, что решение о назначении может быть принято «достаточно быстро».