«Они должны быть здесь». Ермак просит разместить в Украине американские ЗРК Patriot

Глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за размещение американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории Украины. Он отметил, что это нужно не только для защиты Украины, но и всего Запада.

Об этом он заявил в комментарии изданию Time.

«Украина держит линию против России не только за нас, но и за Запад. А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. Они должны быть здесь», — подчеркнул Ермак.

Time указывает, что президент США Джо Байден после вступления в должность пообещал свою «непоколебимую поддержку» Украине. В то же время, добавляет издание, президент Украины Владимир Зеленский и его правительство хотели бы видеть больше поддержки, особенно что касается высокотехнологичного оружия.

Зеленский, комментируя эскалацию на Донбассе, считает, что Россия хочет, «чтобы Запад боялся российской силы». «То, что они хотят сделать, — это повысить градус настолько, чтобы показать, что Запад колеблется в поддержке Украины, что они действительно не видят в нас партнера. Это своего рода тест», — подчеркнул президент.

Вместе с тем, Time считает, что сейчас Зеленского не так интересует присутствие в Украине высокотехнологичного оружия, как членство Украины в НАТО.

Patriot — это передовой зенитно-ракетный комплекс, который разработала американская компания Raytheon. Их используют США и ряд союзников по НАТО. Несколько лет назад Польша подписала контракт на $4,75 млрд на закупку в США Patriot.