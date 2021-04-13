«Они должны быть здесь». Ермак просит разместить в Украине американские ЗРК Patriot

Глава Офиса президента Андрей Ермак выступил за размещение американских зенитно-ракетных комплексов Patriot на территории Украины. Он отметил, что это нужно не только для защиты Украины, но и всего Запада.
Об этом он заявил в комментарии изданию Time.
«Украина держит линию против России не только за нас, но и за Запад. А где США размещают свои ракеты Patriot? Ближайшие — в Польше. Они должны быть здесь», — подчеркнул Ермак.
Time указывает, что президент США Джо Байден после вступления в должность пообещал свою «непоколебимую поддержку» Украине. В то же время, добавляет издание, президент Украины Владимир Зеленский и его правительство хотели бы видеть больше поддержки, особенно что касается высокотехнологичного оружия.
Зеленский, комментируя эскалацию на Донбассе, считает, что Россия хочет, «чтобы Запад боялся российской силы». «То, что они хотят сделать, — это повысить градус настолько, чтобы показать, что Запад колеблется в поддержке Украины, что они действительно не видят в нас партнера. Это своего рода тест», — подчеркнул президент.
Вместе с тем, Time считает, что сейчас Зеленского не так интересует присутствие в Украине высокотехнологичного оружия, как членство Украины в НАТО.
Patriot — это передовой зенитно-ракетный комплекс, который разработала американская компания Raytheon. Их используют США и ряд союзников по НАТО. Несколько лет назад Польша подписала контракт на $4,75 млрд на закупку в США Patriot.
Заявление Ермака прозвучало на фоне роста российской агрессии в Крыму и на Донбассе. С начала 2021 года со стороны боевиков «ДНР» и «ЛНР» усилились обстрелы. Российские снайперы тоже активизировались. С конца марта в соцсетях публиковали многочисленные видео с российской техникой, которая якобы движется к границам Украины. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия накапливает у границ Украины вооружение и силы, а боевики продолжают провоцировать на активную войну.
- 2 апреля состоялся первый телефонный разговор Зеленского и Байдена. Президент США поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины и заверил — Штаты не оставят Украину без поддержки.
- Между тем Кремль говорит о риске «возобновления гражданской войны» на Донбассе и уверяет, что «Россия не является угрозой ни для одной страны мира».