Офіс генпрокурора вирішив екстрадувати російського тюремника Волошина. Його звинувачують у створенні системи тортур у колонії

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала документи про екстрадицію до Росії тюремника Василя Волошина. Він переховувався в Україні, тому що в РФ проти нього порушили кримінальну справу.
Про це пише «Заборона».
Інформацію про екстрадицію першим розповів адвокат Віктор Чевгуз. У коментарі виданню він підтвердив, що йдеться саме про Волошина.
«Він уже рік як звільнився з-під варти. Я не знаю, чому прийняли таке рішення. Можливо, з Росії отримали якісь підтверджувальні документи», — додав адвокат.
Чевгуз підкреслив, що захист буде оскаржувати це рішення.
- 19 квітня видання «Заборона» опублікувало власне розслідування про те, що в Україні переховується колишній начальник російської виправної колонії № 14 Василь Волошин. Він, за словами російських правозахисників та засуджених, побудував у цій виправній установі систему тортур.
- Журналісти зазначають, що поки Волошин керував колонією, правозахисники отримували все більше скарг, і Федеральна служба виконання покарань Росії вже не могла ігнорувати їх. За фактом смерті двох вʼязнів від побоїв восени 2015 року порушили кримінальні справи. Потім ще — за шахрайство та зґвалтування. Самого Волошина відсторонили від посади, а пізніше на нього завели кримінальну справу — але не за фактом тортур, а за незначні економічні злочини. Тюремника звинуватили у «присвоєнні чужого майна з використанням службового становища».
- У 2015 році його оголосили в міжнародний розшук. Спочатку Волошин переховувався на Північному Кіпрі, а потім приїхав в Україну, де його і затримали у березні 2020 року і помістили в Лукʼянівське СІЗО. Російська сторона вимагала екстрадиції Волошина. Але на судах, як зʼясували журналісти, захист Волошина стверджував, що його переслідують із політичних мотивів.