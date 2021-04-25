Офіс генпрокурора вирішив екстрадувати російського тюремника Волошина. Його звинувачують у створенні системи тортур у колонії

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала документи про екстрадицію до Росії тюремника Василя Волошина. Він переховувався в Україні, тому що в РФ проти нього порушили кримінальну справу.

Про це пише «Заборона».

Інформацію про екстрадицію першим розповів адвокат Віктор Чевгуз. У коментарі виданню він підтвердив, що йдеться саме про Волошина.

«Він уже рік як звільнився з-під варти. Я не знаю, чому прийняли таке рішення. Можливо, з Росії отримали якісь підтверджувальні документи», — додав адвокат.

Чевгуз підкреслив, що захист буде оскаржувати це рішення.