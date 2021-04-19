«Заборона»: В Україні переховується колишній тюремник Волошин, який у російській колонії побудував систему тортур

В Україні переховується колишній начальник виправної колонії № 14 у Росії Василь Волошин. Він, за словами російських правозахисників та засуджених, побудував у цій виправній установі систему тортур.

Про це йдеться у розслідуванні видання «Заборона».

У колонії, за час керівництва Волошина, із вʼязнів знущалися, били, калічили та навіть вбивали. В одному з приміщень, за даними правозахисників, в стелю вбили гак, на якому людей підвішували вниз головою, немов боксерську грушу, і били. Журналісти зазначають, що тортури і вбивства списувалися на нещасні випадки, а докази — псували і підробляли.

Скріншот з YouTube / Іван Жильцов

З 2011 по 2015 роки правозахисники отримали 184 скарги від засуджених та їх родичів. Родичі увʼязнених разом з «Комітетом проти катувань» навіть створили сайт, де викладають факти про його діяльності в колонії і пропонують винагороду за інформацію про його місцеперебування.

Сам Волошин родом з України — він народився в селі Кугаївці, за 90 кілометрів від Хмельницького. Але у 1989 році переїхав до Росії.

Журналісти зазначають, що поки Волошин керував колонією, правозахисники отримували все більше скарг, і Федеральна служба виконання покарань Росії вже не могла ігнорувати їх. За фактом смерті двох увʼязнених від побоїв восени 2015 року порушили кримінальні справи. Потім ще — за шахрайство та зґвалтування.

Самого Волошина відсторонили від посади, а після на нього завели кримінальну справу — але не за фактом тортур, а за незначні економічні злочини. Тюремника звинуватили в «присвоєнні чужого майна з використанням службового становища».

У 2015 році його оголосили в міжнародний розшук. Спочатку Волошин переховувався на Північному Кіпрі, а потім приїхав в Україну, де його і затримали у березні 2020 року і помістили в Лукʼянівське СІЗО.

Російська сторона вимагала екстрадиції Волошина. Але на судах, як зʼясували журналісти, захист Волошина стверджував, що його переслідують з політичних мотивів: нібито в 2014 році, коли почалася російська агресія проти України, Волошину пропонували отримати російське громадянство, а він відмовився. Однак, додає видання, у нього і так було російське громадянство, під час його затримання у Києві вилучили паспорт громадянина РФ.

Правозахисники не виключають, що Волошин приїхав до Києва якраз для того, щоб змінити громадянство на українське. В такому випадку екстрадиція б йому не загрожувала.

Волошина відправили під домашній арешт в березні, але термін його дії закінчився в серпні 2020 року. Відтоді — ніяких постанов і рішень в реєстрі. Як зʼясували журналісти, Волошин зараз спокійно пересувається по країні.

Юрист Олексій Скорбач, з яким спілкувалося видання, припускає, що українська прокуратура могла вже закрити справу, так як того звинувачують не у тортурах. «Тому, швидше за все, дійсно закінчився термін, Волошин звільнився від домашнього арешту і дуже ймовірно отримав український паспорт», — додає юрист.