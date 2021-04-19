«Заборона»: В Украине скрывается бывший тюремщик Волошин, который в российской колонии построил систему пыток

В Украине скрывается бывший начальник исправительной колонии № 14 в России Василий Волошин. Он, по словам российских правозащитников и осужденных, построил в этом исправительном учреждении систему пыток.

Об этом говорится в расследовании издания «Заборона».

В колонии, за время руководства Волошина, над узниками издевались, били, калечили и даже убивали. В одном из помещений, по данным правозащитников, в потолок вбили крюк, на котором людей подвешивали вниз головой, словно боксерскую грушу, и били. Журналисты отмечают, что пытки и убийства списывались на несчастные случаи, а доказательства — портили и подделывали.

Скриншот с YouTube / Иван Жильцов

С 2011 по 2015 годы правозащитники получили 184 жалобы осужденных и их родственников. Родственники заключенных вместе с «Комитетом против пыток» даже создали сайт, где выкладывают факты о его деятельности в колонии и предлагают вознаграждение за информацию о его местонахождении.

Сам Волошин родом из Украины — он родился в селе Кугаевцы, в 90 километрах от Хмельницкого. Но в 1989 году уехал в Россию.

Журналисты отмечают, что пока Волошин руководил колонией, правозащитники получали все больше жалоб и Федеральная служба исполнения наказаний уже не могла игнорировать их. По факту смерти двух заключенных от побоев осенью 2015 года были возбуждены уголовные дела. Потом еще — за мошенничество и изнасилование.

Самого Волошина отстранили от должности, а после на него завели уголовное дело — но не по факту пыток, а за незначительные экономические преступления. Тюремщика обвинили в «присвоении чужого имущества с использованием служебного положения».

В 2015 году его объявили в международный розыск. Сначала Волошин скрывался на Северном Кипре, а затем приехал в Украину, где его и задержали в марте 2020 года и поместили в Лукьяновское СИЗО.

Российская сторона требовала экстрадиции Волошина. Но на судах, как выяснили журналисты, защита Волошина утверждала, что его преследуют по политическим мотивам: якобы в 2014 году, когда началась российская агрессия против Украины, Волошину предлагали получить российское гражданство, а он отказался. Однако, добавляет издание, у него и так было российское гражданство, во время его задержания в Киеве изъяли паспорт гражданина РФ.

Правозащитники не исключают, что Волошин приехал в Киев как раз для того, чтобы изменить гражданство на украинское. В таком случае экстрадиция бы ему не угрожала.

Волошина отправили под домашний арест в марте, но срок его действия истек в августе 2020 года. С тех пор — никаких постановлений и решений в реестре. Как выяснили журналисты, Волошин сейчас спокойно передвигается по стране.

Юрист Алексей Скорбач, с которым общалось издание, предполагает, что украинская прокуратура могла уже закрыть дело, так как того обвиняют не в пытках. «Поэтому, скорее всего, действительно истек срок, Волошин освободился от домашнего ареста и, очень вероятно, получил украинский паспорт», — добавляет юрист.