Офис генпрокурора решил экстрадировать российского тюремщика Волошина. Его обвиняют в создании системы пыток в колонии

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала документы об экстрадиции в Россию тюремщика Василия Волошина. Он скрывался в Украине, так как в РФ против него возбудили уголовное дело.
Об этом пишет «Заборона».
Информацию об экстрадиции первым рассказал адвокат Виктор Чевгуз. В комментарии изданию он подтвердил, что речь идет именно о Волошине.
«Он уже год как освободился из-под стражи. Я не знаю, почему приняли такое решение. Возможно, из России получили какие-то подтверждающие документы», — добавил адвокат.
Чевгуз подчеркнул, что защита будет обжаловать это решение.
- 19 апреля издание «Заборона» опубликовало собственное расследование о том, что в Украине скрывается бывший начальник российской исправительной колонии № 14 Василий Волошин. Он, по словам российских правозащитников и осужденных, построил в этом исправительном учреждении систему пыток.
- Журналисты отмечают, что пока Волошин руководил колонией, правозащитники получали все больше жалоб, и Федеральная служба исполнения наказаний уже не могла игнорировать их. По факту смерти двух заключенных от побоев осенью 2015 года возбуждены уголовные дела. Потом еще — за мошенничество и изнасилование. Самого Волошина отстранили от должности, а после на него завели уголовное дело — но не по факту пыток, а за незначительные экономические преступления. Тюремщика обвинили в «присвоении чужого имущества с использованием служебного положения».
- В 2015 году его объявили в международный розыск. Сначала Волошин скрывался на Северном Кипре, а затем приехал в Украину, где его и задержали в марте 2020 года и поместили в Лукьяновское СИЗО. Российская сторона требовала экстрадиции Волошина. Но на судах, как выяснили журналисты, защита Волошина утверждала, что его преследуют по политическим мотивам.