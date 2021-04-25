Офис генпрокурора решил экстрадировать российского тюремщика Волошина. Его обвиняют в создании системы пыток в колонии

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала документы об экстрадиции в Россию тюремщика Василия Волошина. Он скрывался в Украине, так как в РФ против него возбудили уголовное дело.

Об этом пишет «Заборона».

Информацию об экстрадиции первым рассказал адвокат Виктор Чевгуз. В комментарии изданию он подтвердил, что речь идет именно о Волошине.

«Он уже год как освободился из-под стражи. Я не знаю, почему приняли такое решение. Возможно, из России получили какие-то подтверждающие документы», — добавил адвокат.

Чевгуз подчеркнул, что защита будет обжаловать это решение.