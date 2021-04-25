Twitter видалив твіти з критикою боротьби Індії з коронавірусом. Про це просив уряд

Twitter видалив понад 50 твітів з критикою індійської влади щодо заходів боротьби з пандемією коронавірусу в країні, де кілька діб поспіль фіксують рекордну у світі кількість хворих. З таким проханням до соцмережі звернувся уряд Індії.

Про це повідомляє The Verge.

Уряд країни в офіційному зверненні до Twitter просив видалити 52 твіти, посилаючись на індійське законодавство.

Представник соцмережі повідомив агентству, що при отриманні офіційного запиту його розглядають як відповідно до правил Twitter, так і відповідно до норм місцевого законодавства.

«Якщо контент порушує правила Twitter, він буде вилучений з платформи. Якщо він визнаний незаконним лише в рамках певної юрисдикції, але не порушує правила Twitter, то ми можемо заборонити доступ до контенту тільки в Індії», — пояснили в Twitter.