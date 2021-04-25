Twitter удалил твиты с критикой борьбы Индии с коронавирусом. Об этом просило правительство

Twitter удалил более 50 твитов с критикой индийских властей по поводу мер борьбы с пандемией коронавируса в стране, где несколько суток подряд фиксируют рекордное в мире количество больных. С такой просьбой к соцсети обратилось правительство Индии.

Об этом сообщает The Verge.

Правительство страны в официальном обращении к Twitter просило удалить 52 твита, ссылаясь на индийское законодательство.

Представитель соцсети сообщил агентству, что при получении официального запроса его рассматривают как согласно правилам Twitter, так и в соответствии с нормами местного законодательства.

«Если контент нарушает правила Twitter, он будет удален с платформы. Если он признан незаконным только в рамках определенной юрисдикции, но не нарушает правила Twitter, то мы можем запретить доступ к контенту только в Индии», — пояснили в Twitter.