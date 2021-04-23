В Индии второй день фиксируют наибольшее в мире количество новых случаев коронавируса

В Индии за минувшие сутки выявили свыше 332,7 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает BBC.

Таким образом в Индии второй день подряд фиксируют мировой рекорд по количеству новых случаев COVID-19. Накануне в стране сообщили о 314,8 тыс. случаев коронавируса.

За последние 24 часа в Индии зарегистрировали 2,2 тыс. смертей от последствий заражения коронавирусом. Общее число летальных исходов с начала вспышки COVID-19 выросло до 186,9 тыс. Индия занимает второе место в мире по общему количеству зарегистрированных случаев коронавируса за время пандемии с 16,2 млн. На первом месте — США с 32,6 млн случаев.

Рост числа случаев коронавируса привел к углублению кризиса в области здравоохранения, охватившего несколько штатов Индии. В пятницу премьер-министр Нарендра Моди должен провести встречи с первыми министрами наиболее пострадавших штатов и производителями кислорода.

Ранее Верховный суд Индии запросил у центрального правительства к пятнице обнародовать национальный план по увеличению поставок кислорода, лекарств и вакцин.