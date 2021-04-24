Пілотований корабель Crew Dragon 2 успішно зістикувався з МКС

Пілотований космічний корабель Crew Dragon 2 компанії SpaceX успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією, доставивши на неї чотирьох астронавтів.
Шлях з Землі на МКС тривав менше ніж добу. На станцію прибули Шейн Кімбро і Меган МакАртур від NASA, Акіхіко Хошіде від Японського агентства аерокосмічних досліджень і космонавт Європейського космічного агентства Томас Песке.
Астронавти Crew 2 будуть перебувати на МКС одночасно з екіпажем першого Crew Dragon, повернення якого планується в кінці квітня або на початку травня.
Друга команда проведе на станції близько пів року.
- Першу регулярну місію на МКС SpaceX відправила 16 листопада 2020 року. Тоді на МКС також полетіло четверо астронавтів. Їхнім завданням було вивчення впливу космічних умов на здоровʼя людини, вирощування редису і проведення експериментів для майбутнього позаземного видобутку корисних копалин.
- 5 квітня 2021 року на МКС провели перестиковку корабля SpaceX. Crew Dragon перелетів з одного порту на інший, щоб звільнити місце для Crew 2.
- 23 квітня ракета-носій Falcon 9 відправила на МКС другу місію.