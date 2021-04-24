Пілотований корабель Crew Dragon 2 успішно зістикувався з МКС

Пілотований космічний корабель Crew Dragon 2 компанії SpaceX успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією, доставивши на неї чотирьох астронавтів.

Шлях з Землі на МКС тривав менше ніж добу. На станцію прибули Шейн Кімбро і Меган МакАртур від NASA, Акіхіко Хошіде від Японського агентства аерокосмічних досліджень і космонавт Європейського космічного агентства Томас Песке.

Астронавти Crew 2 будуть перебувати на МКС одночасно з екіпажем першого Crew Dragon, повернення якого планується в кінці квітня або на початку травня.

Друга команда проведе на станції близько пів року.