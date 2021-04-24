Пилотируемый корабль Crew Dragon 2 успешно состыковался с МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon 2 компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией, доставив на нее четырех астронавтов.
Путь с Земли на МКС занял меньше суток. На станцию прибыли Шейн Кимбро и Меган Макартур от NASA, Акихико Хошиде от Японского агентства аэрокосмических исследований и космонавт Европейского космического агентства Томас Песке.
Астронавты Crew 2 будут находиться на МКС одновременно с экипажем первого Crew Dragon, возвращение которого планируется в конце апреля или начале мая.
Вторая команда проведет на станции около полугода.
- Первую регулярную миссию на МКС SpaceX отправила 16 ноября 2020 года. Тогда на МКС также полетело четверо астронавтов. Их задачей было изучать влияние космических условий на здоровье человека, выращивать редис и проводить эксперименты для будущей внеземной добычи полезных ископаемых.
- 5 апреля 2021 года на МКС провели перестыковку корабля SpaceX. Crew Dragon перелетел с одного порта на другой, чтобы освободить место для Crew 2.
- 23 апреля ракета-носитель Falcon 9 отправила на МКС вторую миссию.