Пилотируемый корабль Crew Dragon 2 успешно состыковался с МКС

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon 2 компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией, доставив на нее четырех астронавтов.

Путь с Земли на МКС занял меньше суток. На станцию прибыли Шейн Кимбро и Меган Макартур от NASA, Акихико Хошиде от Японского агентства аэрокосмических исследований и космонавт Европейского космического агентства Томас Песке.

Астронавты Crew 2 будут находиться на МКС одновременно с экипажем первого Crew Dragon, возвращение которого планируется в конце апреля или начале мая.

Вторая команда проведет на станции около полугода.