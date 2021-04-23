Зеленський подав до Ради законопроєкт про посилення покарання за контрабанду

Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про посилення відповідальності за контрабанду.

Про це йдеться на сайті парламенту.

Документ має назву «Проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо криміналізації контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів».

Зеленським він визначений як невідкладний. Тексту законопроєкту поки немає.