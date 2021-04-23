Зеленский подал в Раду законопроект об ужесточении наказания за контрабанду

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об усилении ответственности за контрабанду.
Об этом говорится на сайте парламента.
Документ называется «Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров».
Зеленским он определен как неотложный. Текста законопроекта пока нет.
- 2 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что Совет нацбезопасности и обороны ввел персональные санкции против первой десятки украинских контрабандистов, а также ряда как украинских, так и зарубежных компаний (среди них 11 — российских ). По его словам и расчетам экспертов, убытки от контрабанды достигают 300 млрд гривен — их недополучил государственный бюджет. Из них 100 млрд — вследствие неэффективной работы таможни.
- По результатам заседания СНБО более 100 таможенников отстранили от исполнения должностных обязанностей.