Зеленский подал в Раду законопроект об ужесточении наказания за контрабанду

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об усилении ответственности за контрабанду.

Об этом говорится на сайте парламента.

Документ называется «Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины относительно криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров».

Зеленским он определен как неотложный. Текста законопроекта пока нет.