Опитування: Трохи більше половини українців підтримують українську мову в сфері обслуговування, але 20% говорять про дискримінацію

Більшість українців підтримують головні засади закону про мову та те, що усі громадяни України мають володіти державною мовою, а чиновники та держслужбовці повинні завжди спілкуватися нею на роботі.

Про це йдеться в опитуванні Фонду «Демократичні ініціативи» спільно з Центром політичної соціології за 16—27 лютого 2021 року.

Також 77% українців підтримують твердження, що більшість дисциплін у навчальних закладах мають викладатися українською мовою. Також 54% опитаних підтримали і обов’язок спілкуватися українською у сфері обслуговування.

Водночас 12,2% україномовних та 19,9% російськомовних зазначили, що іноді стикаються з негативним ставленням до них через їхню рідну мову.

«Цікаво, що серед носіїв російської мови, які заявили про випадки негативного ставлення, більшість проживає у Південному та Східному регіонах. Це наштовхує на думку, що частина цих людей, імовірно, не стикалася з випадками негативного ставлення, однак є вразливими до меседжів російської пропаганди про утиски російської мови в Україні», — пояснили у Фонді.

Загалом було опитано 2 003 респонденти за вибіркою, що репрезентує доросле населення України (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за такими показниками, як стать, вік, тип поселення та область проживання. Максимальна випадкова похибка вибірки не перевищує 2,2%.