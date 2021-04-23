Мовний омбудсмен вимагатиме, щоб за порушення депутатами закону про мову партії позбавляли їх мандатів

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вимагатиме, щоб депутатів, які систематично порушують мовний закон, політичні партії позбавляли мандатів.

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, останній інцидент зафіксували 21 квітня на сесії Харківської міської ради — секретар і кілька депутатів та посадовців виконкому порушували мовний закон, розмовляючи російською.

«Це вже не перший сигнал про те, що місцеві депутати систематично порушують мовне законодавство», — наголосив омбудсмен.