Мовний омбудсмен вимагатиме, щоб за порушення депутатами закону про мову партії позбавляли їх мандатів

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь вимагатиме, щоб депутатів, які систематично порушують мовний закон, політичні партії позбавляли мандатів.
Про це він повідомив у Facebook.
За його словами, останній інцидент зафіксували 21 квітня на сесії Харківської міської ради — секретар і кілька депутатів та посадовців виконкому порушували мовний закон, розмовляючи російською.
«Це вже не перший сигнал про те, що місцеві депутати систематично порушують мовне законодавство», — наголосив омбудсмен.
Він нагадав, що використовуючи недержавну мову під час виконання службових обов’язків — під час засідань, заходів, зустрічей та робочого спілкування, депутати порушують не лише українське законодавство, але й депутатську присягу.
«У звʼязку з цим ми будемо звертатися до відповідних політичних сил з вимогою позбавити депутатських мандатів тих представників, які систематично порушують норми закону та присягу», — заявив Кремінь.
- Від 16 січня 2021 року мовою сфери обслуговування в Україні офіційно стала українська — відповідно до закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Зміни стосуються підприємств і підприємців, виробників, продавців, установ та організацій усіх форм власності, що обслуговують споживачів або надають інформацію про товари та послуги. Водночас на прохання клієнта його можна обслуговувати іншою мовою, прийнятною для обох сторін.
- Закон не передбачає кримінальної відповідальності за його порушення. Проте є штрафи — вони набудуть чинності 16 липня 2022 року та становитимуть від 3 400 до 8 500 гривень.
- Раніше мовний омбудсмен повідомляв, що отримав 605 скарг на порушення закону, який зобовʼязує сферу обслуговування надавати послуги українською мовою.