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Языковой омбудсмен будет требовать, чтобы партии забирали мандаты у депутатов за нарушение языкового закона

Автор:
Виктория Мартынюк
Дата:
Языковой омбудсмен будет требовать, чтобы партии забирали мандаты у депутатов за нарушение языкового закона

УНИАН

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь будет требовать, чтобы депутатов, которые систематически нарушают языковой закон, политические партии лишали мандатов.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, последний инцидент зафиксировали 21 апреля на сессии Харьковского городского совета — секретарь и ряд депутатов и чиновников исполкома нарушали языковой закон, разговаривая на русском.

«Это уже не первый сигнал о том, что местные депутаты систематически нарушают языковое законодательство», — отметил омбудсмен.

Он напомнил, что используя негосударственный язык при исполнении служебных обязанностей — на заседаниях, мероприятиях, встречах и в рабочем общении, депутаты нарушают не только украинское законодательство, но и депутатскую присягу.

«По этому поводу мы будем обращаться к соответствующим политическим силам с требованием лишать депутатских мандатов представителей, которые систематически нарушают нормы закона и присягу», — заявил Креминь.

  • С 16 января 2021 года языком сферы обслуживания в Украине официально стал украинский — по закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Изменения касаются предприятий и предпринимателей, производителей, продавцов, учреждений и организаций всех форм собственности, которые обслуживают потребителей или предоставляют информацию о товарах и услугах. В то же время по просьбе клиента его можно обслуживать на другом языке, приемлемом для обеих сторон.
  • Закон не предусматривает уголовной ответственности за его нарушение. Однако есть штрафы — от 3 400 до 8 500 гривен, они вступят в силу 16 июля 2022 года.
  • Ранее языковой омбудсмен сообщал, что получил 605 жалоб на нарушения закона, обязывающего сферу обслуживания предоставлять услуги на украинском языке.