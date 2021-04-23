Языковой омбудсмен будет требовать, чтобы партии забирали мандаты у депутатов за нарушение языкового закона

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь будет требовать, чтобы депутатов, которые систематически нарушают языковой закон, политические партии лишали мандатов.

Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, последний инцидент зафиксировали 21 апреля на сессии Харьковского городского совета — секретарь и ряд депутатов и чиновников исполкома нарушали языковой закон, разговаривая на русском.

«Это уже не первый сигнал о том, что местные депутаты систематически нарушают языковое законодательство», — отметил омбудсмен.