Опрос: Чуть более половины украинцев поддерживают украинский язык в сфере обслуживания, но 20% говорят о дискриминации

Большинство украинцев поддерживают главные принципы закона о языке и то, что все граждане Украины должны владеть государственным языком, а чиновники и госслужащие должны всегда общаться на нем на работе.

Об этом говорится в опросе Фонда «Демократические инициативы» совместно с Центром политической социологии за 16—27 февраля 2021 года.

Также 77% украинцев поддерживают утверждение, что большинство предметов в учебных заведениях должны преподаваться на украинском языке. Также 54% опрошенных поддержали и обязанность общаться на украинском в сфере обслуживания.

В то же время 12,2% украиноязычных и 19,9% русскоязычных отметили, что иногда сталкиваются с негативным отношением к ним из-за их родного языка.

«Интересно, что среди носителей русского языка, которые заявили о случаях негативного отношения, большинство проживает в Южном и Восточном регионах. Это наталкивает на мысль, что часть этих людей, вероятно, не сталкивалась со случаями негативного отношения, однако уязвимы к месседжам российской пропаганды о притеснениях русского языка в Украине», — пояснили в Фонде.

Всего было опрошено 2 003 респондента по выборке, представляющей взрослое население Украины (за исключением оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по таким показателям, как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,2%.